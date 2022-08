Napoli indebolito? Tuttosport: il vuoto di Koulibaly incolmabile. L'addio di Ospina la più grande perdita come affidabilità

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport spiega perchè il Napoli al momento sia una vera e propria incognita. Sono andati via calciatori simbolo ed al contempo sono stati rimpiazzati da giovani di belle speranze:

"Mancano 11 giorni al l’ esordio col Verona e le perplessità sono in difesa. La perdita di Koulibaly sembrerebbe incolmabile, soprattutto in termini di leadership, perch é sul piano dei risultati la squadra aveva retto benissimo con la coppia Rrahmani - Jesus all’assenza del K2 per due mesi. Dopo aver perso 3 gare casalinghe , il Napoli collezionò 5 vittorie e un pari in casa della Juve, mentre il Comandante era infortunato e subito dopo partì per la Coppa d’Africa. Juan Jesus ha esperienza e qualità per garantire buona competitività del reparto, in attesa che Kim corregga i difetti che non gli permettono il decollo nel panorama europeo dei difensori.

E poi c’è Meret . Ancora più incerto del solito contro Adana e Maiorca, a conferma di quanto soffra le pressioni e abbia necessità d e l posto assicurato per esprimere le sue potenzialità. Una condizione che il Napoli non può permettersi. Il passaggio di Ospina all’Al-Nassr è stata probabilmente la perdita più grande in termini di affidabilità"