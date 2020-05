Il Mattino - Idea de Magistris, spunta la passerella sugli scogli sul lungomare di Napoli! [FOTO]

Ultimissime Napoli - Lungomare liberato, spunta l'idea di una passerella sugli scoglie. E' questa l'ultima idea venuta fuori dalla riunione della giunta comunale di Napoi. Un'idea che ha fatto discutere, visto che l'idea del sindaco l'ha spiegata quest'ultimo via social: "La piattaforma in legno sulla scogliera (servirà) per allargare la fruizione degli spazi e affievolire il rischio di assembramenti". Ed ecco le polemiche, visto che molti si sono chiesti se non ci fossero questioni più urgenti, considerato pure che via Partenope è già ampiamente larga e predisposta al traffico di tanti pedoni, e quasi zero auto.

Ma arriviamo all'idea, raccontata dall'edizione odierna de Il Mattino:

«Sai che facciamo? Mettiamo una passerella di legno sulla scogliera del lungomare», il guizzo è venuto durante la riunione della giunta comunale di Napoli di domenica scorsa, non sappiamo dirvi se è sgorgato proprio dal sindaco o da un altro degli assessori: abbiamo pochi dettagli su quell'incontro serale e l'unica fonte attendibile è un post social di Luigi de Magistris nel quale si annunciano tante novità compresa quest'idea della passerella sugli scogli.

L'architetto Riccardo Conte che ha provato a immaginare la piattaforma e all'edizione odierna del quotidiano nazionale ha spiegato che per valutare i costi di una struttura del genere sarebbe determinante conoscere l'estensione prevista: «In media per cento metri di passerella larga due metri e mezzo, occorrono 7.500 euro per la fornitura e il montaggio più una somma tra gli 800 e i mille euro al mese per il fitto del materiale utilizzato». Se la passerella dovesse essere installata sul percorso da via Caracciolo al Castel dell'Ovo, sulla base dei valori ipotizzati dall'architetto Conte, occorrerebbero più o meno 120.000 euro per la fornitura e il montaggio, più 13mila euro al mese di fitto. Se, invece, l'idea della passerella dovesse limitarsi alla sola via Partenope, basterebbero 45mila euro per la realizzazione più 5.000 euro di fitto mensile.