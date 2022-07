Repubblica - Fabian rifiuta di nuovo il West Ham: in arrivo il rilancio del Napoli per il rinnovo

Ultime novità di calciomercato anche su Fabian Ruiz e la sua situazione con il Napoli calcio. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2023 e ha rifiutato ancora una volta la cessione.

Calciomercato Napoli - Come riportato da Repubblica c'è una strategia del Napoli su Fabian Ruiz e il suo futuro:

La rivoluzione, invece, potrebbe risparmiare Fabian: lo spagnolo ha rifiutato di nuovo la cessione ( ancora al West Ham) e il Napoli sta pensando di migliorare l’offerta di rinnovo del contratto per evitare di perderlo a parametro zero. Se ne riparlerà. La considerazione di Spalletti nei suoi confronti è alta, quindi all’allenatore non dispiacerebbe poter contare ancora sul centrocampista spagnolo.