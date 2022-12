Napoli-Crystal Palace, le scelte di Spalletti: Simeone in attacco, in mediana gioca Ndombele

Napoli-Crystal Palace, fischio d’inizio quest’oggi alle 16.00. Nuova amichevole per la squadra di Luciano Spalletti in vista del ritorno in Serie A e sale l’asticella dopo la prestazione contro l’Antalyasport.

Napoli-Crystal Palace, le scelte di Spalletti

Come riporta Il Mattino oggi in edicola, dovrebbe toccare a Simeone dal 1’ minuto in attacco favorito su Osimhen. Ai lati Politano e Kvaratskhelia a completare il tridente.

In mediana spazio invece a Ndombele accanto a Lobotka, col ritorno di Di Lorenzo a destra e coppia centrale composta da Ostigard e Juan Jesus.