Napoli calcio - Il Napoli guadagna gli ottavi di Champions se vince, ma può bastare anche pareggiare o addirittura perdere ma con un solo gol di scarto contro il Braga per assicurarsi il passaggio da seconda del girone. Il Napoli ha infatti vinto all’andata in Portogallo 2-1 e manterrebbe una migliore differenza reti. In caso di sconfitta con due o più gol di scarto, per il Napoli niente ottavi ma retrocessione in Europa League.