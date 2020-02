Napoli-Barcellona, Tuttosport: in tribuna ci sarà anche De Laurentiis. Il presidente sta apprezzando molto il lavoro di Gattuso

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport racconta che domani sera in Tribuna al San Paolo ci sarà Aurelio De Laurentiis ad assistere alla partita tra il suo Napoli ed il Barcellona. Il presidente - si legge sul quotidiano torinese- starebbe apprezzando molto il lavoro e l'impegno di Gattuso che sta portando ottimi risultati. La squadra in campionato si è avvicinata alla zona Europa League ed ha tutte le carte in regola per approdare in finale di Coppa Italia e creare qualche problema ai fenomeni del Barcellona.