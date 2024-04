CorSport - Monza-Napoli, le scelte di Calzona: tre novità dal primo minuto

Tre novità nella formazione anti-Monza si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport. A quanto pare, Francesco Calzona sembra orientato a dare fiducia al gruppo storico per lanciare anche un segnale importante dopo la batosta subita contro l'Atalanta al Maradona sabato scorso.

Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport in merito alle scelte di formazione che potrebbe adottare l'allenatore Francesco Calzona per la gara di questo pomeriggio contro il Monza:

"Per il resto, la notizia da titolo (annunciata) è che Kvaratskhelia tornerà dal primo minuto nel tridente dopo il sabato da spettatore con l’Atalanta per i postumi della forte contrattura all’adduttore sinistro rimediata in nazionale, nella finale playoff per andare all’Europeo vinta dalla sua Georgia contro la Grecia ai rigori.

Che lui non ha calciato. Khvicha la prima novità rispetto alla Dea: lui con Osimhen e Politano in attacco. E ancora: Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo a destra, i centrali Rrahmani e Juan Jesus, e Olivera più di Mario Rui a sinistra a firmare la seconda novità. A centrocampo, la terza: Zielinski è in vantaggio su Traore per completare il tris di mediana con Lobotka e Anguissa. E il gruppo storico sarà servito".