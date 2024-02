Mondiale per club, serve una doppia impresa: le combinazioni per la qualificazione del Napoli

De Laurentiis ha il sogno americano, il Mondiale per Club in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025. Si dovrebbe giocare sulla costa Est degli Stati Uniti per favorire l’arrivo dei tifosi europei e affinché le partite si disputino ad orari meno scomodi a livello televisivo.

Aurelio De Laurentiis

Mondiale per club ecco come può qualificarsi il Napoli

Come ricorda il Corriere del Mezzogiorno, parteciperanno 32 squadre di cui dodici europee selezionate in virtù del ranking relativo al percorso nelle ultime quattro edizioni della Champions League). L’Inter è già certa della qualificazione, per il secondo club italiano che staccherà il pass per gli States il Napoli punta a superare la Juventus. Se dovesse passare il turno con due vittorie, al Napoli basterebbe poi strappare almeno un pareggio nella doppia sfida ai quarti di finale. Raggiungendo la Juventus, il Napoli, infatti, compierebbe il sorpasso in virtù dei migliori risultati ottenuti in Champions League nell’ultimo quadriennio. Se, invece, il Napoli dovesse superare il Barcellona con due pareggi o comunque con una sola vittoria, avrebbe bisogno di fare altri risultati straordinari anche ai quarti.