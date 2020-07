Milik addio, Juve e Milan ci pensano. Il Mattino: l'erede sarà Osimhen, si attendono sviluppi

Ultime calcio Napoli - Osimhen riflette ancora sull'offerta azzurra, il Napoli attende che la situazione possa sbloccarsi per poi definire la trattativa con il Lille.

Osimhen

Come riporta Il Mattino:

"L'attaccante nigeriano è il primo obiettivo individuato per il reparto offensivo visto che la situazione del rinnovo di Milik non si è sbloccata e l'attaccante polacco è sembra più avviato verso l'addio (con la Juve che resta in pole position per il suo acquisto con altri club in corsa, il Milan in Italia, e altri in Premier League e nella Liga)".