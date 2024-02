"Mertens può fare il centravanti", spunta il retroscena su Dries: Calzona spiega di chi è il merito

Napoli - Dries Mertens è stato per anni una bandiera del Napoli, ancor di più quando è diventato centravanti con il ruolo di falso nove che con Sarri ha permesso al Napoli di raggiungere grandi traguardi, ancor di più quelli personali per il belga.

Intanto, è stato proprio Francesco Calzona a raccontare il retroscena su Mertens ai tempi del Napoli come riporta Il Mattino: «Mertens per me è sempre stato un calciatore speciale. Avevo questa fissa su Dries, che potesse fare altre cose, anche il centravanti. Ma il merito è tutto suo se ci è riuscito», questo il racconto della metamorfosi della punta belga.