Mertens male col Cagliari, Repubblica: Gattuso si aspetta di più! Approccio negativo al match, nessun spunto in velocità

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso ora si aspetta qualcosa di più anche da Dries Mertens, come racconta Repubblica.

“L’approccio al match è stato negativo: non ha avuto nessuno spunto in velocità e non ha consentito alla squadra di respirare nel momento di maggiore pressione degli avversari. Mertens deve ritrovare lo smalto giusto. Aveva deluso anche col Torino e il Napoli ha bisogno della classe del suo miglior marcatore per chiudere al meglio questo campionato. Solo così i conti di Mertens potranno essere positivi”