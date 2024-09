McTominay titolare già col Cagliari? Ecco cosa trapela da Castel Volturno

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'inserimento in squadra di Scott McTominay:

"McTominay scalpita: martedì sarà al Training Center di Castel Volturno alla ripresa degli allenamenti (oggi ancora doppia seduta e test in famiglia con la Primavera) assieme a Gilmour. Vivranno la settimana tipo di avvicinamento alla trasferta di Cagliari, in programma domenica 15 e saranno subito a disposizione di Antonio Conte. McTominay ha una missione ambiziosa: conquistare la maglia da titolare per mostrare agli appassionati tutto il suo repertorio. Conte ovviamente deciderà soltanto la prossima settimana, ma uno come Scott nel motore può fare la differenza da subito. In attesa delle novità tattiche di Conte (il centrocampo a tre), il ballottaggio con Anguissa affronterà martedì lo Zimbabwe con il suo Camerun nelle gare di qualificazione di Coppa d’Africa - diventa quasi automatico".