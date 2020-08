Marinella: "Partita e spaghetti, questo il mio Barcellona-Napoli: non partiremo battuti, abbiamo fiducia in Insigne"

Ultime calcio Napoli - Maurizio Marinella parla della sfida di questa sera tra Barcellona e Napoli ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno:

Camp Nou

"Certamente vedrò la partita con il solito gruppo di amici: posti già stabiliti e, durante l’intervallo, gli spaghetti al pomodoro fresco che, oltre ad essere buonissimi, spesso hanno portato fortuna. Abbiamo salvato la stagione con la Coppa Italia, devo dire che con la sua schiettezza e la sua bravura Gattuso ha raddrizzato le sorti della squadra. Stavolta a Barcellona non partiremo battuti. Abbiamo fiducia in Insigne. Anche un solo tempo, giocato come lui sa, potrebbe bastare".