Marchegiani: "L’errore di Meret è diverso da quello di Radu: vi spiego"

Luca Marchegiani, ex portiere di Lazio e Nazionale, oggi commentatore Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere della Sera. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Radu ha sbagliato, ma Perisic non gli ha dato una bella palla. In area c’era già il giocatore del Bologna a dar fastidio, si poteva scegliere un’altra soluzione. Non basta un errore simile per dire che è sbagliato giocare dal basso. Poi certo l’esasperazione delle situazioni può portare a topiche. Bisogna non forzare, non voler giocare a ogni costo la palla con i piedi nell’area piccola. Contro l’Empoli, Meret del Napoli sbaglia, ma è diverso dall’errore di Radu. Ha tutto il tempo, non era una situazione di pericolo, la squadra di Spalletti quel tipo di azione la sa a memoria. A Perugia, il retropassaggio che arriva a Buffon, su cui lui liscia, è un alleggerimento da metà campo, non costruzione dal basso. Insomma bisogna distinguere. A Bologna c’era una situazione di pericolo, Perisic poteva gestire in modo differente la rimessa laterale"