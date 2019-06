Marca annuncia in prima pagina: "Real Madrid forte su Mendy, da non escludere Napoli e Siviglia" [FOTO]

La prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano spagnolo Marca apre con Ferland Mendy. Il laterale mancino dell'Olympique Lione è nel mirino del Real Madrid: secondo quanto da loro riportato, il giocatore sembrerebbe essere desideroso di lavorare con Zinedine Zidane. Resta da battere, però, la concorrenza, perché i Blancos non sono l'unico club sulle tracce del calciatore del club francese. Non sono del tutto da escludere le piste che portano a Siviglai e Napoli. Intanto il Lione ha fissato il prezzo: per portarlo via servono 40 milioni di euro.

