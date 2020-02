CdM - Porta inviolata, non succedeva da ottobre! Napoli a due facce in fase difensiva, ecco i numeri in Coppa Italia: Manolas decisivo

Ultime calcio Napoli - Dopo la sfida del ko al San Paolo col Lecce, così Gennaro Gattuso parlava delle difficoltà difensive e della mancanza di solidità: «Dobbiamo migliorare nella fase di non possesso, non riusciamo a trovare la chiave della compattezza, abbiamo concesso 10 tiri al Lecce». L’allenatore del Napoli, per sua stessa ammissione, all’inizio ha commesso l’errore di pensare che questa squadra potesse sostenere un pressing ultra-offensivo, si è dovuto ricredere iniziando a lavorare per fare in modo che la squadra sapesse essere umile, imparando a gestire con umiltà i momenti di difficoltà.

Porta inviolata e doppio clean sheet, non succedeva da ottobre: i numeri

La svolta nella fase di non possesso è arrivata con Inter e Cagliari, abbassando il baricentro con i nerazzurri e non concedendo neanche un tiro in area al Cagliari, dopo gli otto tiri dei giallorossi a Fuorigrotta. Il Napoli ha concluso infatti due gare consecutive con la porta inviolata, l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive:

"Non accadeva dal mese di ottobre quando gli azzurri con Ancelotti in panchina non subirono gol da Genk, Torino e Verona. L’ultimo clean-sheet in campionato prima della trasferta di Cagliari risaliva a Napoli-Genoa dell’8 novembre scorso, tre giorni dopo l’ammutinamento. I numeri sulla fase difensiva sono evidenti riguardo al Napoli a due facce tra le coppe e il campionato. Manolas e compagni con Gattuso in panchina fino a domenica non erano ancora riusciti a tenere la porta inviolata in campionato mentre in Coppa Italia contro Perugia, Lazio e Inter non hanno subito neanche una rete. Il Napoli tra coppe e campionato ha messo in mostra due facce, lo dimostrano i numeri della fase difensiva. Gli azzurri hanno la nona difesa in serie A con 34 gol subiti mentre in 9 gare disputate tra Coppa Italia e Champions League hanno incassato solo 4 reti. Hanno vinto cinque delle ultime sei gare, il leitmotiv di questi successi è la presenza in campo di Manolas, il leader del reparto difensivo che sta aiutando anche Maksimovic nel rientro dopo più di due mesi di stop. È un tema complesso il recupero di Koulibaly che non è ancora in forma e ieri non si è allenato a causa dell’influenza".