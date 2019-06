Manolas al Napoli, il greco ha già trovato casa! Tramite emissari ha bloccato una villa all’interno del parco dove abita già Ancelotti e altri giocatori

L’operazione di calciomercato relativa al difensore greco della Roma Kostas Manolas sta ridando forza all’ambiente Napoli, come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Intanto a giorni si aspetta l’ufficializzazione della cessione della Roma del greco, collegata in qualche modo alla cessione di Diawara, seppur operazioni separate e che saranno registrate in due bilanci diversi delle società. Al di là dei tecnicismi, Manolas tramite emissari si è mosso già per prendere casa e avrebbe bloccato una villa all’interno del parco dove abita già Ancelotti e altri giocatori. E Napoli ora può sognare con il nuovo muro greco-senegalese formato da Manolas e Koulibaly"