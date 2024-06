"Mai pensato a lui", ecco come ha reagito Conte a Ibrahimovic

Calciomercato Napoli - Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan e ha risposto anche a delle domande su Antonio Conte svelando di non aver mai pensato a lui per i rossoneri. L'allenatore del Napoli è stato accostato dai quotidiani nazionali al Milan, ma non per Ibra: «Non abbiamo mai pensato a lui come allenatore, non era quello che cercavamo».

Intanto, Il Mattino svela la reazione di Conte che avrebbe letto con distrazione il commento di Ibrahimovic perché lui, quando arriva in un posto, è qualsiasi cosa, più di un semplice allenatore, ma un manager totale come ha dimostrato già di essere in questi primi giorni da allenatore del Napoli.