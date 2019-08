Lozano pronto per le visite mediche! Tuttosport: il club sta studiando una strategia per sottrarlo alla prevedibile calca

Il Napoli abbraccia Hirving Lozano. Il messicano è atteso a Roma, forse già stasera, dove atterrerà con un volo proveniente da Eindhoven, insieme con moglie e famiglia allargata. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport:

“Da programma dovrebbe effettuare domani le visite mediche di rito a Villa Stuart, anche se il club sta studiando una strategia per sottrarlo alla prevedibile calca.

A Castelvolturno Ancelotti prepara la trasferta di Firenze, dove sabato la squadra debutterà in campionato. L’intenzione del tecnico è quella di portare subito con sé anche Lozano per regalargli un primo assaggio di Napoli. Di come intende utilizzare il messicano però, il tecnico azzurro ne ha già parlato anche con il diretto interessato. El Chucky sarà un jolly utilizzabile su tutto il fronte offensivo"