Lobotka-Napoli, Gazzetta rivela: ha chiesto consigli a Hamsik che l'ha invogliato ad accettare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull'affare Lobotka: "Il centrocampista del Celta Vigo è anche nazionale slovacco e, dunque, compagno di Marek Hamsik al quale s’è rivolto per avere consigli sul dà farsi. Ovviamente, l’ex capitano del Napoli lo ha invogliato ad accettare la nuova sede, dove lui ha vissuto 11 anni prima di trasferirsi in Cina per un contratto sontuoso (10 milioni a stagione per tre anni). Hamsik è rimasto molto legato all’ambiente napoletano e la sua partenza è stata spesso rimpianta dai tifosi"