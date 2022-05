Lo stipendio del rinnovo non convince Koulibaly, il Barcellona lo tenta

L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulle parole pronunciate dal presidente De Laurentiis nella giornata di ieri e sulle possibili strategie di mercato.

Tiene banco il mercato e l’uomo del momento è Kalidou Koulibaly, il gioiello in bilico tra il contratto in scadenza nel 2023 e l’ambizione legittima di giocare in una big d’Europa. In passato le opportunità ci sono state ma il Napoli si è più volte opposto, De Laurentiis nel 2018 ha detto no ad una proposta di 104 milioni del Manchester United e si è accordato con Koulibaly per rinnovargli il contratto e garantirgli un ingaggio di 6 milioni di base fissa. Un accordo per allungare l’avventura napoletana con uno stipendio più basso non convince Koulibaly, poi ci sono gli apprezzamenti del Barcellona a tentarlo. De Laurentiis ne ha parlato anche al canale Twitch Jiantes Fc: «Il Barcellona non ha comunicato con De Laurentiis e credo che il Barcellona non abbia i soldi per comprare nessuno, Koulibaly non è in vendita. Su Pjanic dovete parlarne con l’allenatore ma non accettiamo gli scambi».