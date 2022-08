"Lo prendiamo solo se...": la richiesta del Napoli agli agenti di Lo Celso

Calciomercato Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie provenienti dal ritiro degli azzurri a Castel di Sangro, con il calciomercato che si appresta a vivere il suo ultimo mese e con il campionato ormai alle porte:

"Tutte le faccende lasciano in bilico un bel po’ di situazioni: i procuratori di Lo Celso hanno bussato ancora una volta ieri alla porta di Giuntoli, spiegando che al Tottenham non vuole più stare. Ma la risposta è stata secca: sì solo se i londinesi si accollano parte dell’ingaggio. Motivo per cui è tutto in stand by. E Barak? Ovvio, piace. Ma non tantissimo. Ovvero, c’è stato un discreto raffreddamento della pista".