Llorente-Napoli, CdM: "Frank Trimboli spinge per un triennale da 2.5 milioni a stagione, c'è da battere la concorrenza del Manchester United"

Calciomercato Napoli- Serve un centravanti a questo Napoli? I tifosi lo invocano a gran voce, la società ci pensa. Arek Milik ha dimostrato di non poter reggere da solo tutto il reparto offensivo della SSC Napoli: a dimostrarlo è la poca cattiveria sotto porta ed i tanti gol sbagliati ad un passo dal portiere. Che sia Mauro Icardi oppure Fernando Llorente, la piazza napoletana aspetta con ansia. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ed evidenziato dalla redazione di CN24:

"Il cammino è lungo ma questa situazione alimenta la fiducia per la strategia predisposta dal Napoli pronto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Giuntoli lavora su più tavoli, c’è la sensazione che un uomo d’area di rigore possa dare un contributo al Napoli, perciò si lavora anche sullo svincolato di lusso Fernando Llorente. L’accordo economico si può raggiungere, l’ingaggio varierebbe in relazione alla lunghezza del contratto proposto, la Base Soccer di Frank Trimboli che col Napoli ha realizzato in passato l’operazione Chalobah e trattato Trippier, spinge per un triennale a 2,5 milioni a stagione. L’ostacolo è la concorrenza del Manchester United, la sensazione è che il secondo colpo in attacco sia un nodo che sarà sciolto l’ultima settimana del calciomercato".