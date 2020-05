Lecce, Sticchi Damiani: "Tutti abbiamo voglia di ripartire il 18 maggio: molti dipenderà dalla curva dei contagi"

Ultimissime Napoli - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport:

Il 18 maggio è la data dell’eventuale ripresa degli allenamenti. Il protocollo medico però non convince tutti i responsabili sanitari dei club di serie A…

"Sinceramente speravamo tutti di ricominciare prima con forme di allenamenti individuali, ma dobbiamo aspettare il 18 maggio. Gran parte dei medici sportivi hanno proposto dei contributi per migliorarlo e spero vengano recepiti in breve tempo".

Esiste il rischio di uno stop del campionato nel caso di un eventuale contagio di un calciatore?

"La domanda che tutti si pongono, ed alla quale nessuno potrà rispondere, è: “Come evolverà la curva dei contagi dopo che il 4 maggio verranno allargate le maglie?”. E’ stato spostato tutto dal 18 maggio in poi, secondo me per capire la reazione del paese a questa parziale riapertura. Se si va ad un numero costante o addirittura decrescente di contagi, credo che avremo la possibilità di concludere il campionato. Se la curva dei contagi dovesse aumentare presuppongo che protocollo o non protocollo, il calcio farà fatica a ripartire. In tutto questo nessuno si sbilancia…"

Il 2 maggio è il giorno in cui le pay-tv dovranno versare la rata bimestrale da 230milioni. Come è la situazione?

"Quello è un momento importante, perché la Lega ritiene di avere un contratto che tutela adeguatamente la posizione delle società di serie A anche in situazioni di forza maggiore come quella che stiamo tutti vivendo. E’ importante capire sei le pay-tv provvederanno ad adempiere o meno. Nulla vieta che i vertici della Lega possano sedersi con le emittenti televisive per trovare una soluzione di buon senso. In ogni caso, anche nell'ipotesi di pagamento dell'ultima rata non è detto che non avvengano decurtazioni sugli anni successivi"