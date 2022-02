Le tre armi del Napoli per sorprendere l'Inter

Operazione fantasia per sorprendere l’Inter. Il Napoli punta sulla creatività dei suoi trequartisti per far saltare il muro nerazzurro nella sfida di sabato al Maradona, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Napoli operazione fantasia

"Un’imprevedibilità da affilare anche attraverso le geometrie delineate dagli schemi di Spalletti. Così dalla batteria dei trequartisti può essere escogitato quello spunto in più in grado di fare la differenza nella faccia a faccia con vista sullo scudetto contro l’Inter. Matteo Politano, Piotr Zielinski e Lorenzo Insigne armano la batteria degli incursori nella manovra d’attacco del Napoli. Possono ispirare l’azione decisiva o anche pilotarla direttamente alla conclusione. Pronti comunque a essere micidiali"

