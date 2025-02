Lazio-Napoli, CdS annuncia - Si va verso la conferma di una doppia restrizione per i tifosi partenopei

Napoli - Sabato gli azzurri saranno di scena allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio. L'edizione odierna del Corriere dello Sport anticipa possibili restrizioni per i tifosi partenopei che intenderanno seguire la squadra nella Capitale.

Lazio Napoli: restrizioni tifosi ospiti

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport:

"Ad ogni modo, le limitazioni applicate al momento (e che saranno sicuramente confermate nei prossimi giorni) vietano la vendita dei tagliandi di qualsiasi settore ai residenti nella Regione Campania. Un divieto di trasferta già visto in Coppa Italia in questa stagione, ma che non impedirà comunque ai tifosi del Napoli residenti nella regione Lazio di prendere parte all'incontro, posizionandosi in settori diversi da quello ospite".