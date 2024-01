Lazio-Napoli, caso Zielinski: Mazzarri ha deciso

Napoli - C'è un caso Piotr Zielinski in casa Napoli visto che il giocatore ha deciso di non firmare il rinnovo col Napoli per andare a giocare con l'Inter. Una mossa che non è stata ben vista dai tifosi e la società, con lo stesso Mazzarri che nelle ultime gare stagionali ha tenuto ai margini il giocatore. Adesso ci sono novità per la gara con la Lazio.

Lazio-Napoli: Zielinski in campo

Come svelato da La Gazzetta dello Sport ci sono novità per Lazio-Napoli sulla scelta di schierare o meno Zielinski in campo: