Demme lascia il Napoli a gennaio per la Salernitana? Per ora è tutto in stand-by. Anzi, secondo l'edizione odierna de Il Mattino Demme è ritenuto incedibile dal Napoli. Il tedesco, tenendo presenti i tanti impegni che attendono il Napoli, potrà avere più spazio nei prossimi cinque mesi per la seconda parte della stagione e in questo momento la sua permanenza non è in discussione. Poi bisognerà verificare se a gennaio lo scenario dovesse eventualmente mutare.