La Regione Campania acquista il vaccino Sputnik: chiuso il contratto con il fondo russo

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Campania:

"È la società a cui Soresa ha affidato la fornitura di un vaccino antiCovid. Human Vaccine è rappresentato da " RDIF Corporate center limited liability company": il fondo sovrano russo che commercializza all’estero il vaccino Sputnik. Rdif sta per Russian Direct Investment Fund, noto come " il fondo di Putin" che ha finanziato la scoperta del siero da parte del centro Gamaleya. È scritto in una determina dirigenziale pubblicata 48 ore fa e firmata dal direttore di Soresa Mauro Ferrara. Si legge che « l’efficacia del contratto resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori Ema/ Aifa » che devono dare l’ok sul vaccino russo. Soresa spiega che a causa «della complessità dell’operazione e del rischio connesso», c’è stata «una intensa attività di confronto e di negoziazione rispetto all’offerta iniziale per ottenere condizioni vantaggiose per la fornitura del siero vaccinale». In un mese si è portato a termine l’acquisto".