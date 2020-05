Coronavirus, è battaglia De Luca-De Magistris per la movida: arriva la contro-ordinanza del sindaco

Ultime Coronavirus - Per il weekend appena iniziato valgono le regole dell'ordinanza regionale del governatore della Campania Vincenzo De Luca: movida stoppata all'una con divieto di vendita di alcolici dalle 22. Da lunedì orari di apertura e chiusura dei baretti e per la vendita degli alcolici saranno soggetti a un'altra ordinanza, quella varata dal sindaco Luigi de Magistris e si ritorna all'epoca pre-Covid cioè chiusura di baretti e affini alle 3,30 e vendita libera degli alcolici fino a mezzanotte.

Come riporta Il Mattino:

"Siamo a Napoli, Campania ai tempi del Covid-2019 dove si dovrebbe fare la guerra al contagio e invece scoppia quella per la gestione del by night. Intendiamoci, la questione è seria: intorno ai locali e al food gira ben oltre il 40% del Pil del capoluogo e più o meno dell'intera regione, quindi non è roba da poco. Tanto che nella notte c'è stato l'intervento forte della Prefettura retta da Massimo Valentini. Perché in queste condizioni la Fase 2 va a farsi benedire a prescindere da tutte le precauzioni adottate dagli esercenti per evitare il contagio a tavola o al bancone. E stando quello a quello che trapela la mediazione del prefetto tra i due contendenti partita dal Palazzo di Governo starebbe già sortendo i suoi effetti. In questo momento a essere in confusione sono i napoletani visto che gli altri sindaci della regione non hanno fatto ordinanze avverse. La sostanza è che la zona calda della movida di Napoli, Chiaia, ha visto un minuto dopo stappare bottiglie di champagne da parte dei titolari dei cosiddetti baretti che avevano battezzato l'ordinanza di De Luca come «neoproibizionismo». Insomma, il sindaco sfida il governatore, e le norme per il popolo della notte restano avvolte in un'alea di incertezza".