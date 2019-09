L'editoriale di Mura su Repubblica: "Razzismo: tanta solidarietà sui social, molto poca in campo"

Interessante editoriale di Gianni Mura sul razzismo nel calcio nelle pagine dell'edizione odierna di Repubblica:

“Un perfetto autogol, una non richiesta patente di non razzismo che illustra cos’è davvero il razzismo. [...] Si potrebbe iniziare non inviando negli stadi ispettori del tutto sordi o molto duri d’orecchio. Si potrebbe continuare chiedendo al quarto uomo di fare attenzione anche ai cori, non solo agli sconfinamenti degli allenatori oltre la zona consentita. Ci si potrebbe chiedere su cosa o chi siano puntate le telecamere delle forze dell’ordine. Molto solidali sui social network con chi è bersaglio di cori razzisti, molto poco sul campo. È lì che tutti, neri e bianchi, compagni e avversari, dovrebbero far capire ai coristi che stanno offendendo tutti e che in quelle condizioni non si gioca. Ho visto appelli di capitani e giocatori rappresentativi sotto la loro curva per far cessare il lancio di petardi e fumogeni ma non ne ricordo per far cessare cori razzisti”.