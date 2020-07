L'analisi de Il Mattino: "Tre punti conquistati con insolita ferocia, nel Napoli l'impressione è che in molti si specchino nella propria bellezza"

Ultime notizie Napoli - Il Napoli magari non fa ancora ogni cosa in maniera perfetta ma vince in casa del Genoa, impresa non proprio facile perché l'avversario ha la fame della disperazione. Vi proponiamo uno stralcio della cronaca de Il Mattino:

"Altri tre punti come voleva Gattuso. Conquistati con una insolita ferocia, dopo aver concesso alla squadra di Nicola l'illusione del momentaneo pareggio. Vittoria più netta del 2-1 finale con gol di Mertens che vola a 124 reti e dell'ex reietto Lozano che comincia a dare un po' di senso alla propria stagione. La squadra di Gattuso mostra un'eleganza in campo fatta di grande possesso ma dove l'impressione è che in molti si specchino nella propria bellezza"