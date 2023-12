Napoli Calcio - Come si legge sulle pagine del quotidiano Il Mattino se Kvaratskhelia non riuscirà a recuperare al 100% dall'attacco influenzale che l'ha colpito nella giornata di ieri, l'allenatore Walter Mazzarri ha già scelto chi dovrà schierare in quella porzione di campo contro i portoghesi del Braga. Stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano in edicola, dovrebbe essere Giacomo Raspadori il prescelto in caso di forfait di Khvicha.