Il Mattino - Koulibaly-Napoli, il centrale davanti ad un bivio: firma il rinnovo o andrà via

Notizie Napoli calcio. Il pressing del Barcellona per Koulibaly sta portando il centrale ed il Napoli a qualche riflessione. Il senegalese è in scadenza nel 2023 ed il club di De Laurentiis dovrà fare una scelta sul suo futuro.

Koulibaly Napoli calciomercato

Koulibaly-Napoli, rinnovo o cessione

Anche Koulibaly, come riporta Il Mattino, è davanti ad un bivio in vista della prossima stagione che potrebbe anche essere l'ultima in maglia azzurra: