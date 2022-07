Addio Koulibaly, pronto messaggio social commovente: un aspetto lo ha allontanato da Napoli

Calciomercato Napoli. Ormai ci siamo, Kalidou Koulibaly è pronto a dire addio al Napoli. Il centrale senegalese a breve sarà un nuovo giocatore del Chelsea: accordo trovato tra le parti, con il club di De Laurentiis che intascherà circa 40 milioni di euro per il difensore in scadenza nel 2023.

Proprio dell'addio di Koulibaly ne ha parlato l'edizione odierna di Repubblica:

Koulibaly dopo la firma si congederà con un messaggio sui social, sincero e commovente. Non è stata la “ vil moneta” ad allontanarlo dalla sua amatissima Napoli, ma la legittima ambizione di una stella del calcio che ha da poco compiuto 31 anni e si può guardare con il petto in fuori allo specchio, seppure con l’intima consapevolezza di aver finora più seminato che raccolto. Alle sue straordinarie 8 stagioni azzurre è mancato infatti il suggello di un’impresa storica - lo scudetto che avrebbe consentito al difensore senegalese di sentirsi appagato e presentarsi con la pancia piena all’ultimo bivio della sua carriera. Invece KK ha ancora l’acquolina in bocca, aumentata dopo il trionfo di inizio febbraio con la sua Nazionale, nella Coppa d’Africa.