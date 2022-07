Kim-Napoli, accordo totale ad un passo! Pronto un quinquennale da 2,6 milioni l'anno: i dettagli

Calciomercato Napoli. Dopo l'addio di Koulibaly il Napoli è a caccia del suo sostituto e sembra averlo trovato: si tratta di Kim Min-Jae, centrale coreano che il club di De Laurentiis sta trattando con insistenza con il Fenerbahce.

La trattativa Napoli-Kim sembra davvero agli sgoccioli, dopo che gli azzurri hanno rimontato e battuto la forte concorrenza del Rennes (oltre agli inserimenti di Everton ed Inter nelle ultime ore). Decisiva la volontà del ragazzo che ha scelto Napoli e la Champions League. Ulteriori dettagli, comprese le cifre, sono stati riportati dall'edizione odierna de Il Mattino:

Il Napoli è davvero a un passo dall'accordo totale. Il Napoli ha fretta, ha rilanciato ancora una volta e prepara il briefing che può essere decisivo. Insomma, o dentro o fuori, ci siamo: 2,6 milioni l'anno al coreano fino al 2027 e 20 milioni al Fenerbahce (che un anno fa lo ha pagato 4 milioni). Sì, il Napoli pagherà la clausola. Non ci sono altri modi per avere il via libera dal club di Istanbul. L'intesa è vicinissima