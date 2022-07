Kepa-Napoli, CorSport: apertura a ridursi ingaggio, ecco come può arrivare in azzurro

Notizie Napoli calcio. In casa Napoli tiene banco anche la questione portiere dopo l'addio di Ospina. Per Meret il rinnovo fino al 2027 è vicino, ma Spalletti ha chiesto un altro portiere di spessore: oltre a Sirigu, ci sono in ballo anche i nomi di Keylor Navas, Kepa e Neto.

Kepa

Kepa-Napoli, le ultime

Secondo il Corriere dello Sport nelle ultime ore ci sarebbe stato uno scatto in avanti per Kepa del Chelsea. Il portiere spagnolo, in cerca di riscatto, avrebbe aperto alla possibilità Napoli: