Il Mattino - Juventus: salgono a 7 gli indisponibili contro il Napoli, Allegri in emergenza

Ultime su Juve Napoli e la piena emergenza della Juventus di Allegri che ora a 7 indisponibili più il caso Morata da risolvere. Prima partita del 2022 complicata per la Juve di Allegri contro il Napoli di Spalletti.

Il Mattino fa le ultime valutazioni su Juve Napoli in vista della situazione in casa bianconeri per Allegri:

Se Sparta piange, Atene di certo non ride. Perché non è che alla Juventus se la passino assai meglio. Non solo per il grattacapo legato all'addio di Morata che sembra vicinissimo al Barcellona ma anche per l'assai probabile forfait di Bonucci. Il difensore, dopo il problema alla coscia sinistra rimediato nei giorni scorsi, ha eseguito degli accertamenti che hanno escluso lesioni e confermato un affaticamento ma quasi sicuramente il difensore dovrà dare forfait nel big match. Magari stringendo i denti proverà a essere convocato almeno per un posto in panchina. Ma è chiaro che l'obiettivo principale è avero al top per il primo trofeo in palio questa stagione, ovvero la Supercoppa in programma il 12 gennaio con l'Inter. L'infortunio del 34enne getta nel panico Allegri che già in difesa deve fare a meno di Chiellini (positivo al Covid), Pellegrini (influenzato) e Danilo (lesione alla coscia sinistra). Sempre out per positività al Covid anche Arthur e Pinsoglio mentre Kaio Jorge è influenzato.