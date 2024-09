Juve-Napoli 0-0, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il verdetto del Mattino

Juventus-Napoli 0-0, risultato positivo o negativo per gli azzurri? Non ha dubbi Il Mattino oggi in edicola dopo il pari a reti inviolate e per un match in generale senza troppe emozioni e pericoli.

Juve-Napoli 0-0, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto?

“Il bicchiere resta mezzo pieno. E’ bene chiarirlo subito. Il Napoli torna a casa con un punto dalla trasferta dello Stadium contro la Juve, mostra la personalità di una squadra al vertice, centra il quarto risultato utile di fila e tiene a distanza la Vecchia Signora”. E' il commento senza dubbi il quotidiano oggi in edicola.