Juve, giocatori bianconeri in ansia adesso: si valuta incontro con la proprietà

Notizie Calcio - Calciatori della Juventus in ansia: lo svela il Corriere della Sera oggi in edicola. Dopo la maxi penalizzazione in classifica e i provvedimenti a seguire per tutte le altre vicende tra cui il discorso stipendi - che potrebbe comportare anche una squalifica per i tesserati -, c’è enorme preoccupazione nello spogliatoio bianconero.

Caos Juve, giocatori bianconeri preoccupati

«Adesso cosa succederà? E la prossima stagione?», si chiedono diversi giocatori dopo la stangata. Molti di questi stanno valutando di chiudere un incontro con la proprietà per capirci di più ma soprattutto poter avere rassicurazioni. Anche perché le assenze di riferimenti storici come Agnelli e Nedved si sente eccome in un momento critico come questo.