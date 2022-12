Inter, Inzaghi perde De Vrij ma può esultare: recupera Brozovic, Correa e D'Ambrosio

Inter-Napoli si avvicina, il 4 gennaio a San Siro si gioca il big match di Serie A che riapre il campionato dopo la lunga pausa invernale e sul Corriere della Sera oggi in edicola si fa il punto sulla situazione dei calciatori infortunati in casa Inter.

Infortunati Inter

Ultime notizie. Per l'allenatore Simone Inzaghi c'è una buona notizia in vista della partita contro il Napoli: è tornato a disposizione Marcelo Brozovic, il centrocampista croato che era ancora in vacanza dopo i Mondiali in Qatar. Sarebbe dovuto tornare in rosa dopodomani, ma il giocatore ha deciso volontariamente di tagliarsi le vacanze per rientrare a disposizione dell'Inter.

La brutta notizia per Inzaghi è la perdita di Stefan De Vrij, che ha subito una botta alla caviglia in allenamento e adesso rischia di non recuperare in tempo per Inter-Napoli. Verso il rientro, invece, Correa e D'Ambrosio: entrambi erano infortunati e sono vicini al recupero, secondo quanto riportato sul Corriere della Sera.