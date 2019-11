Insigne in chiaroscuro, i quotidiani si dividono sulla prestazione: " Metamorfosi inspiegabile. Con la nazionale non sfigura, nel Napoli sembra un corpo estraneo"

Ultime Calcio Napoli - Tra i calciatori meno brillanti del Napoli a Milano, c'è Lorenzo Insigne. La prestazione del capitano è stata a fasi alterne ed il giudizio complessivo oscilla tra la il 6,5 di Tuttosport al 5 di Gazzetta. Ecco tutte le pagelle:

TUTTOSPORT - 6,5. Posizione un po’ anomala, almeno una ventina di metri più arretrato del solito. Quando può avanzare, ecco che arriva il tiro dal limite che propizia il gol di Lozano. Nella ripresa fa tutto bene, ma poi sbaglia il tiro

GAZZETTA DELLO SPORT - 5. Metamorfosi inspiegabile. Con la nazionale non sfigura, nel Napoli sembra un corpo estraneo, gli riesce poco (vedi l'incrocio) e sbaglia tanto.

CORRIERE DELLO SPORT - 5,5. C'è solo un momento alla Insigne, il sinistro che si stampa sulla traversa che poi Lozano, raccogliendone il rimbalzo, trasforma in gol. Per il resto, due gol sbagliati e altre giocate prive di precisione ed efficacia. Esce per un infortunio al gomito.

REPUBBLICA - 5,5. Timbra la traversa nell'azione del gol, ma sbaglia due ottime occasioni per chiudere i conti.