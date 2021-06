Insigne, Immobile e il tormentone di Frank Matano nei corridoi di Coverciano

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a cosa sta accadendo nel ritiro dell'Italia a Coverciano:

"Tra i corridoi di Coverciano, addetti e staff della Nazionale ascoltano, spesso, un rumore inquietante. Ma non è nulla di grave: sono Ciro Immobile e Lorenzo Insigne che giocano con una bacchetta luminosa che produce un suono buffo quando viene agitata. Il comico Frank Matano ne ha portata in scena una in LOL- Chi ride è fuori. Dopo il programma, si è ritrovato sul telefonino un video mandato da un numero sconosciuto e con sorpresa ha visto Insigne ripetere il suo sketch. Un gioco scioccamente irresistibile".