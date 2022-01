Il Mattino - Insigne ha scelto di non diventare l'ultima bandiera del Napoli: non è sceso a patti con De Laurentiis

Le ultime sul rinnovo saltato di Lorenzo Insigne con il Napoli e la firma con il Toronto per una nuova avventura. Arriva la critica de Il Mattino riguardo quanto accaduto a Napoli.

Insigne non ha voluto scendere a patti con De Laurentiis, il capitano ha scelto di non diventare l'ultima bandiera del Napoli. Dando l'esempio e riducendosi lo stipendio in tempi di pandemia. D'altronde gli era chiaro tutto da tempo: più di 3,5 milioni di euro che rappresentano il nuovo tetto massimo degli ingaggi del club azzurro, il presidente non poteva e non voleva mettere sul piatto.