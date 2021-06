Insigne, futuro incerto a Napoli: testa all'Europeo, poi si penserà al contratto

Napoli Calcio - Insigne ieri ha compiuto trent’anni, li ha festeggiati in Nazionale, nella partita contro la Repubblica Ceca segnando il terzo gol e propiziando il quarto gol con un magnifico assist.

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"Il futuro di Insigne è incerto, Lorenzo è al Napoli dal 2006, da quando aveva quindici anni, in prima squadra dal 2012, quando tornò dopo il percorso di crescita vissuto tra Cavese, Foggia e Pescara. Nella testa di Insigne ora c’è solo l’Europeo, del contratto si parlerà nel breve futuro, dentro una mediazione in cui sarà messo tutto sul piatto: l’aspetto tecnico ed economico. Insigne è reduce da una delle sue migliori stagioni con 19 gol e 11 assist, si proietta a far bene anche all’Europeo, i suoi numeri in maglia azzurra sono un pezzo di storia. Lorenzo ha segnato 109 gol e realizzato 85 assist, è quarto sia nella classifica delle presenze con 397 gare che nella graduatoria delle reti realizzate. Davanti a lui Mertens, Hamsik e Maradona che ha messo a segno 115 gol. Lorenzo è, quindi, a solo sei reti dal mito".