Insigne-ADL, tregua tra le parti: il gesto del capitano verso il presidente

Napoli Calcio - Lorenzo Insigne e la SSC Napoli: ieri allo stadio Maradona l'ultimissimo atto di una storia lunga e bellissima. Un capitolo che si chiuderà definitivamente domenica prossima per l'ultima del capitano in maglia azzurra, per poi volare in Canada per la sua nuova avventura.

Insigne-De Laurentiis: l'invito del capitano al presidente

Tuttavia, malgrado l'amarezza, nessun rancore da parte dell'attaccante come racconta La Repubblica oggi in edicola: