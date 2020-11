Ultime calcio Napoli - Osimhen continua la sua riabilitazione: ieri ha ammesso di provare ancora dolore alla spalla e dunque non tornera? neppure nella notte di Coppa. Con la Roma? Difficile, molto difficile. Forse solo in panchina contro i giallorossi ma lo staff medico valutera? giorno per giorno. Lo riporta Il Mattino.

Osimhen