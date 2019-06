Il Roma - Rapporto complicato tra i tifosi e il calciomercato, tra illusioni e realtà

Non c’è amore tra i tifosi del Napoli e il calciomercato. Un rapporto complicato, segnato dalla differenza tra sogni e realtà. Le voci, spesso incontrollate, alimentano false speranze, innescando un circolo vizioso senza freni. L'estate non è ancora iniziata ma le trattative sono già in piedi da tempo. Proprio ieri la società ha ufficializzato il primo acquisto (Di Lorenzo) ma molto probabilmente occorrerà aspettare ancora un po' prima di accogliere nuovi colpi. Di nomi ne girano a iosa ma spesso si tratta di profili che per età o per ingaggio non possono essere avvicinati dal club partenopeo. Tanto basta, però, a rendere infernale l’atmosfera intorno alla campagna acquisti, a dividere la piazza (o almeno una buona parte) dalla squadra e dalle sue strategie. Lo riporta l'edizione odierna de Il Roma.