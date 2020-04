Il Pascale testa anche l’Avigan: è il farmaco anti-Covid usato in Giappone

Ultimissime - La sanità campana segna un altro punto nella lotta al Coronavirus. Dopo il Tocilizumab, l’Avigan: i ricercatori del Pascale entrano nel trial clinico internazionale per la sperimentazione di questo farmaco antivirale. Dovranno testarne l’efficacia nella lotta contro il Covid 19 partecipando così allo studio coordinato da un team cinese e affiancandolo all'impegno portato avanti con il farmaco anti artrite reumatoide che ha dimostrato di agire positivamente sulle complicanze della polmonite da coronavirus.

Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno:

"La proposta è arrivata da Pechino in una lettera dell’Ambasciata Italiana in Cina, indirizzata al Presidente della Regione Vincenzo De Luca, che aveva segnalato la disponibilità a una collaborazione scientifica direttamente al premier cinese. A chiedere ai ricercatori napoletani di sperimentare un farmaco finora conosciuto come un anti influenzale è stato Wang Guiqiang, presidente della Chinese Society of Infectious Diseases. I rapporti fra il Pascale e la comunità scientifica cinese sono, da tempo, molto solidi. Franco Buonaguro, direttore della Virologia del polo oncologico partenopeo, da membro e coordinatore del Global Virus Network Italia, è in contatto con China GVN dal 2011, oltre ad avere un rapporto professionale e personale con Tsung-Dao Lee, ultimo allievo di Enrico Fermi e premio Nobel per la Fisica nel 1957. Nei prossimi giorni il farmaco arriverà al Pascale per dare il via alla sperimentazione. Insieme con il farmaco i cinesi hanno annunciato che invieranno anche forniture di mascherine, tute protettive e altro materiale sanitario".