Il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente Napoli. Gazzetta: logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri

Ultime notizie Napoli - L'attaccante del Napoli Victor Osimhen è di scena in Nazionale, impegnato nella doppia sfida di qualificazioni alla Coppa d'Africa: Benin-Nigeria (27 marzo) e Nigeria-Lesotho (30 marzo). Ne parla la Gazzetta dello Sport.

"Il nuovo viaggio in Africa di Osimhen mette in apprensione l’ambiente napoletano. L’ultima volta che ha vestito la maglia verde delle Eagles - in ottobre - si infortunò alla spalla rimanendo fuori per tre mesi. E quando tornò in vacanza per Natale si beccò il Covid in Nigeria. Logico che De Laurentiis abbia fatto tutti gli scongiuri perché ora vuole valutare meglio la bontà di un investimento ingente. Perché 3 gol in 19 presenze sono poca cosa. Doveva essere un «anno osimheniano» nelle intenzioni del presidente, ma così non è stato"